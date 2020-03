Los escudos protectores del presidente de México ante el coronavirus

En la conferencia de prensa matutina diaria que brinda el gobierno mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró unas imágenes a las que consideró escudos protectores contra el coronavirus, la pandemia que sigue afectando al mundo entero.

Se trata de dos escapularios del Sagrado Corazón de Jesús, los cuales recibió como regalo de la gente en sus giras por alrededor del país. Son sólo algunos de sus amuletos, ya que también cuenta con un trébol y un billete de dos dólares.

“Detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo… El escudo protector es como el detente, es la honestidad, eso es lo que protege, no permite la corrupción”, dijo López Obrador en la conferencia de prensa matutina.

“Esto me lo da la gente. Son mis guardaespaldas, es muy común. Tengo otras cosas porque no es sólo catolicismo. Los libres pensadores me entregan de todo, y todo lo guardo, porque no está de más”, agregó.

Es la segunda ocasión que el presidente López Obrador muestra estos escudos. La primera fue el 15 de febrero de 2019, antes de comenzar una gira en la que visitó Badiraguato, tierra de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

