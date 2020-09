Los hermanos Charlo protagonizan la cartelera especial de Showtime: Fecha, hora y canal de TV para ver en directo las dos peleas de título mundial

Este sábado, inmediatamente después de la Final de WBSS, velada con 5 combates de Título Mundial �� EN VIVO �� por #ESPNKnockOut



�� Jermall Charlo vs Derevyanchenko

�� Jermell Charlo vs Jeison Rosario

�� Nery vs Alameda

�� Casimero vs Micah

�� Figueroa vs Vazquez pic.twitter.com/MfaphdWMwJ