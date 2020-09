Los mejores memes sobre "Qué actitud", el tema de Flor Peña

Mucha expectativa hubo en las redes alrededor de Florencia Peña en la última semana.

La actriz, devenida ahora en empresaria, terminó esta tarde con el misterio: lanzó una plataforma llamada F de Flor.

Según sus propias palabras, la también conductora definió la misma como "un escaparate virtual, una tienda que refleja mi estilo de vida. Es un espacio donde me siento libre para contarles acerca de mi mundo, lo que me inspira, las prendas que me gustan, los aromas, los colores y todo aquello que me hace bien".

A todo esto podemos sumarle también una nueva faceta, ya que pudimos verla cantando y bailando en un nuevo videoclip.

El tema, llamado "Qué actitud", levantó opiniones divididas en las redes sociales.

Aquí en Bolavip recolectamos los mejores memes que vimos en Twitter e Instagram. ¡Te amamos, Flo!

Flor Peña se lanza como cantante



Francella: pic.twitter.com/sqDnIDuswK — Esteban Fulanito ���� (@EstebanFulanito) September 25, 2020

Flor peña cantando ? Eso ya se vio en los simpsons pic.twitter.com/tiNP87mTyP — lean rios (@L34NR) September 25, 2020

Lo que pedis:

Lo que te llega:

(igual te quiero flor peña) pic.twitter.com/1AOotF4h0n — Koko Channel (@acahablando) September 25, 2020

Esta flor peña cantando ��// y flor peña cantando �� pic.twitter.com/MFdquetN3H — lean rios (@L34NR) September 25, 2020

Bueno ya hicieron cantar a Flor Peña estan felices? pic.twitter.com/5hBq0h88In — Flotus1 (@kevin_f010) September 25, 2020

acabo de escuchar el tema de flor peña pic.twitter.com/1j1RfRjfBE — josefina (@jose_biancotti) September 25, 2020

acabo de escuchar el tema de flor peña pic.twitter.com/NzH7TRuj3G — rodrigo (@pacoloros0) September 25, 2020

Chicxs, si Flor Peña sacó un tema, no creo que sea tan difícil que me reciba de la carrera — Ale���� (@alegallardo2018) September 25, 2020

Lee También