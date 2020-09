"Los narcotraficantes más buscados de todo el mundo son mis amigos": Julio César Chávez

La leyenda del boxeo que representa Julio César Chávez no ha pasado inadvertida dentro de uno de los sectores más poderosos y a la vez peligrosos del país: El narcotráfico, pues sus exponentes más buscados en el mundo entero no se han quedado con las ganas de convivir con el 'Gran Campeón Mexicano'.

En entrevista con Javier Alarcón, el emblemático exboxeador reveló cómo ha sido su relación con los narcotraficantes más poderosos de México, a quienes considera sus amigos, ya que así lo han obligado las circunstancias que le ha tocado protagonizar.

"Vivo en Culiacán, Sinaloa y todo el mundo sabe que en Culiacán están los narcotraficantes más buscados de todo el mundo y son mis amigos, pero amigos nada más. Yo prefiero hacer amigos que enemigos", confesó Julio César Chávez.

En ese sentido, el expugilista nacido en Ciudad Obregón relató cómo fue el acercamiento que tuvieron los capos de las drogas más peligrosos del país con él, asegurando que por temor a perder la vida fue que accedió a los encuentros con ellos.

Julio César Chávez ha convivido con los narcos más poderosos. (Getty Images)

"Imagínate que llegaban dos camionetas blindadas llenas de gente armada y que te digan: 'El patrón te quiere conocer, ¿vamos o te llevamos?' Mejor voy por las buenas. Es por eso que nunca me pasó nada porque si me hubiera puesto sangrón ya me hubieran matado", insistió el legendario Julio César.

Asimismo, reveló los nombres de algunos de los hombres con los que ha tenido relación, entre los cuales no solo aparece el capo más poderoso del mundo, Joaquín Guzmán Loera, el 'Chapo', sino también otros de los personajes que integran la lista de los delincuentes más buscados en el planeta.

"No nada más al Chapo, he conocido a los narcotraficantes más buscados, Amado Carrillo, al Mayo (Zambada), a todos los conozco, todos han sido amigos míos, pero hasta ahí nada más", añadió Julio César Chávez.

Finalmente, sin querer desatar la polémica, el 'Gran Campeón Mexicano' destacó que los narcos no son "malas personas", al menos en la experiencia que a él le toco vivir, ya que aseguró que lo trataron muy bien.

"Realmente esa gente, si tú los conoces es gente buena. Lógicamente son malos cuando se pelean entre ellos mismos. Yo no tengo nada que decir de ellos porque siempre conmigo se portaron muy bien", sentenció la leyenda.

