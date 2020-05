Los pagos que desaparecerían con el propósito de reactivar la economía

De a poco el país empieza habilitar más sectores para una reactivación económica luego de varias jornadas sin poder trabajar a causa de la epidemia por el coronavirus.

Desde Acopi, Rosmery Quintero le entregó sus declaraciones a Noticias RCN en las cuales detalló el futuro inmediato de la activación de algunos sectores que estarán habilitados a partir del 11 de mayo.

Quintero detalló una propuesta con la que se espera darle solución a estos inconvenientes que se han presentado durante los últimos meses.

"Estamos solicitando que los siete días de la semana sean considerados ordinarios y las horas nocturnas sean consideradas como normales, diurnas, para no recargar mucho más al sector productivo, los costos de producción, que en estos momentos no hay caja, no hay liquidez y todos debemos hacer un gran esfuerzo", sostuvo.

Se espera una solución por parte de las autoridades nacionales para la creación de una serie de medidas que tengan como objetivo la cooperación con las empresas para que sean ayudadas debido a la crisis económica. Desde Acopi sostienen que ya se han presentado protocolos de bioseguridad para el regreso a las actividades.

