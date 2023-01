Este miércoles 11 de enero, en horas de la madrugada de España, 19:00 de Colombia y 21:00 de Argentina, Se lanzó a través de todas las plataformas digitales la sesión volumen 53 de Shakira junto a Bizarrap. El sencillo era bastante esperado por lo que se hablaría sobre Gerard Piqué.

Sin embargo, en la canción hay un contundente mensaje de parte de la artista cafetera para su ex pareja, el exfutbolista y referente de Barcelona, a quién le lanzaron bastantes indirectas a lo largo de la tonada que en corto tiempo ya ha alcanzado miles de reproducciones en plataformas.

Y es que de inicio habla hasta de temas que pueden ir relacionados con lo deportivo, ya que dice en una de sus primeras líneas dice: “tanto que te la das de campeón, y cuando te necesitaba fuiste tu peor versión”. De ahí en adelante arrancan los lanzamientos contra el ex zaguero.

Pero, como era de esperarse, hay un momento en el que la colombiana nombra el apellido de su ex pareja, esto en un juegos de palabras en el que nombra: “sal...pique”; señalando que lo que canta es un mensaje para el ibérico, que ya tiene nueva pareja sentimental.

Esto es pa’ que te mortifique’. Mastique, trague, trague, mastique.Yo contigo ya no regreso, ni que me llore’, ni que me suplique’. Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal…pique

Hay otro segmento del sencillo en el que le saca a la luz varias situaciones que en su momento fueron afirmadas por la prensa rosa, como por ejemplo los problemas entre ellos por la parte económica, y ahí es donde ella dice que la dejó con deuda en la Hacienda; esto teniendo en cuenta los procesos que ha adelantado la ley en contra de ambos personajes públicos en territorio ibérico.

Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta. Y la deuda en la Hacienda.

Finalmente, hay un aparte especial para Clara Chía, la que es la nueva novia del hombre que hasta hace poco hizo parte de la disciplina del cuadro catalán antes de su retiro del fútbol profesional, el cual se dio a finales de 2022, para sorpresa de muchos aficionados.

El coro de la canción reza así: “Una loba como yo no está como yo no está pa’ novatos. Una loba como yo no está pa’ tipos como tu, uh, uh, uh. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tu, uh, uh, uh”.

Canción de Shakira y Bizarrap: