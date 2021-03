En su cumpleaños 60: Las 10 cosas que no sabías de Octagón

Decir Octagón es un viaje hasta la Catedral de la Lucha Libre y escuchar el rugir de las tribunas eufóricas por ver a su ídolo desfilar por el pasillo hacia el ring, con la firme intención de vender rivales y coleccionar máscaras y cabelleras; así como en la década de los 90, cuando comenzó a forjar la leyenda del ‘Amo de los Ocho Ángulos’, ya enmascarado con la mítica tapa en colores blanco y negro y la tradicional cinta roja, como todo un digno artemarcialista.

Este sábado, el gladiador nacido en Veracruz y emblema de la lucha libre, festeja su cumpleaños número 60, y con casi 40 años de carrera como luchador, seguramente todavía hay algunos datos curiosos que hasta el más acérrimo de sus fans podría desconocer. Aquí enlistamos, al menos 10 de ellos y que el propio Octagón compartió en entrevista con Bolavip México.

(Foto: @octagon_real)

1.- ¿Cuál es el origen del nombre ‘Octagón’?

Aunque debutó en 1981 como luchador, no lo hizo bajo el nombre de Octagón sino de ‘Dragón Dorado, sin embargo, no tuvo éxito y con su incorporación al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), en 1989 nació de manera oficial el personaje de ‘Octagón’, gracias a su gusto por las artes marciales.

“Vi la película de Chuck Norris que se llama The Octagon, y él es artista marcial como Bruce Lee, otro personaje que yo admiro mucho y mejor me puse Octagón y así me presenté en la Arena México”, recordó.

2. El ritual de Octagón antes de subir al ring

Como todo acto de magia, la previa se merece un digno ritual, es por ello que subir al ring no iba a ser la excepción, y para Octagón es muy importante elevar sus oraciones hasta el cielo para pedir una ayuda especial, y sobre todo protección, para terminar con bien una función de este deporte tan arriesgado: “Me encomiendo a mis santos, a Diosito, a la Virgen, a mis papás, me encomiendo a ellos para que me ayuden, a subir y a bajar, porque es bien difícil”.

3.- El lado oscuro de Octagón: Fue rudo

Hace ya casi una década, Octagón sorprendió al presentarse como rudo en una función de la AAA, esto debido a una inconformidad que tenía la empresa y como parte de demostrarla le quitó el color blanco a su emblemática máscara para enfatizar su rudeza, solo con los colores rojo y negro, sin embargo, el propio artemarcialista reconoció que no le gusto pues “hay luchadores que nacen para ser técnicos 100%” y él es uno de ellos, incluso, reconoció que la gente no lo aceptó y por ello decidió volver al bando en el que se consagró como ídolo, el técnico.

Así lucía Octagón como rudo. (Foto: AAA)

4.- Jugó con Reynoso y Enrique Borja en el América

Cualquier fan de Octagón o aficionado del América sabe que el ‘Amo de los Ocho Ángulos’ es un fiél y acérrimo seguidor de las Águilas, pero lo que pocos sabes es que tuvo la oportunidad de jugar un partido al lado de varios de los grandes ídolos azulcremas, pues en 1977 probó suerte en Coapa como futbolista, aunque su destino con la lucha libre ya estaba escrito y no pudo consumar su carrera en las canchas.

“Tuve la oportunidad de venirme a probar al mejor equipo que hay en México y en el mundo entero, que es el América, y me dieron chance de jugar un partido con las estrellotas como Enrique Borja, Carlos Reynoso, Campeón Hernández, pero yo estaba estudiando y tenía que terminar la carrera y me fui”, reveló.

Octagón es un fiel aficionado del América. (Club América)

5.- Mantiene un estricto entrenamiento

A pesar de que reconoció que sus mejores años como atleta de alto rendimiento quedaron atrás, el ‘Amo de los Ocho Ángulos no descuida su aspecto físico, por lo que mantiene una estricta rutina de entrenamientos y lucha libre, acompañado de suplementos alimenticios, del cual también es imagen, para mantener un buen estado de salud y condición para poder seguir luchando como en sus mejores épocas.

“Ejercicios todos los días, aquí en la casa tenemos un pequeño gimnasio y le metemos todos los días al entrenamiento, mi hijo tiene un gimnasio también por su casa y nos vamos a entrenar dos días a la semana lucha libre”, presumió.

6.- ¿Qué música escucha Octagón?

Como buen representante del bando ‘bueno’ y como todo un señor de la época de la música romántica, sus gustos musicales están inclinados a las baladas y las canciones de amor: “Me gusta la música tranquila, José José, Roberto Carlos, Camilo Sesto, Nelson Ned, Alberto Cortez, es la música que a mí me gusta”.

7. La música que baila Octagón

Y también como digno representante del estado de Veracruz, donde el baile es parte de su ADN, Octagón confesó que le gusta mucho bailar y la Sonora Santanera es uno de sus grupos favoritos: “Para bailar me gustaba mucho la Sonora Santanera, que fue de mi época y me tocó verlos triunfar. Soy veracruzano, claro que me gusta bailar y cotorrear con mi señora, divertirnos”.

8.- Comida jarocha

Otro aspecto que delata a Octagón como buen jarocho son sus gustos culinarios, pues reconoció que su comida favorita está muy cerca del mar, allá en su natal Veracruz, donde asegura que tienen un sazón inigualable: "Me gustan muchos los langostinos al mojo de ajo allá en Veracruz, el arroz a la tumbada, no cualquiera lo puede ser, allá son especialistas para hacerlo, cuando tenemos la oportunidad vamos".

9.- Es un hombre de familia

A pesar de la alegría y su carisma jarocho que lo caracterizan, Octagón aceptó que nunca ha sido de asistir a muchas fiestas, ni siquiera a los eventos de luchadores que organizaban en su juventud, pues él prefiere algo tranquilo y pasar el tiempo con su esposa Erendira.

"Me gusta mucho el cine, me gusta estar en mi casa, como siempre estamos viajando, cuando llego a casa me gusta disfrutar a mi señora, es una vida muy tranquila, no es una vida fuera de lo normal, al contrario, me quito la máscara y paso a ser una persona común y corriente", reveló.

10.- El día que el Amo de los Ocho Ángulos se enamoró

Fue en mayo de 2007 cuando Octagón quedó flechado por una bella mujer, rubia, cabello rizado y que vivía en Estados Unidos; ella, Erendira, le entregó el premio que otorga la Asociación Mexicana de Locutores a los mejores exponentes del medio en el que se desenvuelven y desde entonces comenzó una linda historia con el amor de su vida.

“Ella me entregó un premio, el Micrófono de Oro, en Dolores Hidalgo, y ahí nos conocimos, platicamos, y ella se regresó a Estados Unidos, allá vivía y le hablaba diario y ya cuando regresó a México empezó la relación y ya se quedó aquí. Así fue como me la gané”, confesó.

Erendira es la esposa de Octagón. (@octagon_real)

Plus: Es todo un empresario

Como a la gran mayoría de profesiones, la pandemia le pegó fuerte a la lucha libre, pues la dejó sin posibilidad de realizar funciones para generar ingresos, es así que además de no poder luchar, Octagón vivió un episodio complicado al tener que cerrar dos de sus restaurantes que tenía en Cuernavaca, la tortería la Octagonal y el Octasushi, pero en esta pausa ya planea trasladarlos a la Ciudad de México.

Además, el emblemático gladiador no se da por vencido y se mantiene en la lucha por mantenerse activo laboralmente, pues sigue ofreciendo sus productos oficiales a través de sus redes sociales.

