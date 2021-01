Narrador Hugo Savinovich relató el momento en el que Chessman le dio un guitarrazo en Triplemanía XXVIII

Sin duda uno de los momentos más impactantes que dejó Triplemanía XXVIII fue el terrible golpe con el que Chessman sorprendió a Hugo Savinovich, mientras narraba la lucha estelar entre el 'Asesino de la luz roja' y Pagano.

Todo ocurrió abajo del ring, mientras ambos personajes luchaban por salvar su cabellera en la batalla de apuestas que engalanó el magno evento de la AAA, cuando de pronto, el luchador mexiquense tomó una guitarra y tras hacer una finta, como si fuera a golpear al 'Rey Extremo', se volteó y tomó por sorpresa al relator ecuatoriano, quien tras recibir el impacto en la cabeza cayó al suelo ensangrentado.

Es por eso que a tres semanas de aquel episodio, la 'Tres veces estelar' compartió el video en el que Hugo Savinovich relató cómo fue el momento exacto en el que Chessman lo golpeó con la guitarra.

"Yo estaba concentrado en narrar una lucha, siempre he hecho mi trabajo profesionalmente, no sé la onda del Chessman, siempre lo he respetado y de momento me dio un golpe durísimo. Solamente quiero que la gente sepa que estoy bien, que esto no tiene nada que ver con lucha", recordó el reconocido cronista.

Posteriormente, el exnarrador de la WWE reconoció que no tiene nada en contra de Chessman, sin embargo, reafirmó su apoyo hacia Pagano, a quien incluso ha apoyado para que retomara su carrera en el encordado.

"Yo respaldo a Pagano porque es un muchacho que retomó su carrera, lo respaldo por eso, no es nada personal con Chessman, no tengo nada personal con Chessman, yo solo estoy aquí para narrar lucha, eso es lo que siempre he hecho", sentenció.

Aquí puedes ver el video en la AAA.

Lee También