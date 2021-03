Luchadores ponen en su lugar a quienes no usan cubrebocas en la Central de Abasto

A falta de arenas, la Central de Abasto de la Ciudad de México. Y no, no para brindar funciones de lucha libre, o para entrenar entre los locales. Es allí donde gladiadores como Ciclón Ramírez Jr., Bandido, Hijo del Pirata Morgan, Espectro Jr. y otras figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) ponen en práctica sus estilos contra aquellas personas que no usan cubrebocas.

Como integrantes de la denominada brigada “Dos de tres caídas”, los luchadores acudieron al lugar para enmascarar por la fuerza a trabajadores y locatarios que traían su rostro descubierto, es decir, sin respetar la principal medida sanitaria que es usar mascarilla.

Bajo el lema “Ponte la máscara”, los integrantes del CMLL se suman a la campaña del Instituto de la Juventud mexicano para fomentar y promover el uso del cubrebocas como parte del combate al coronavirus en la ciudad. Lo hacen con aplicación de llaves, así como una que otra frase del argot luchístico.

Con esta dinámica, además de aproximar la lucha libre al ámbito popular en periodo de pandemia, se busca concientizar a la población sobre la importancia de continuar con mascarilla porque el virus no se ha ido.

El @InjuveCDMX, el Consejo Mundial de Lucha Libre y la Central de Abasto, unen fuerzas para hacer frente a su más temible enemigo: la Covid-19. pic.twitter.com/fm8DwmhUvs — Central de Abasto CDMX (@CdeAbastoCDMX) March 11, 2021

