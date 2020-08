Luis Hernández reveló la verdadera razón por la que ingresó al mundo TikTok

Hablar de Luis Hernández es hablar de uno de los talentos más grandes que ha entregado la historia del futbol mexicano. El exdelantero marcó una era en la Selección Nacional y en varios clubes de Liga MX, aunque no tuvo muchas oportunidades de mostrarse en el extranjero.

Sin embargo, si le preguntas quién es Luis Hernández a los más pequeños probablemente te respondan: "El Tiktoker". El Matador se ha transformado en una verdadera estrella de la plataforma del momento y gracias a su excelente contenido, hace reir a más de 600 mil seguidores en la actualidad.

El Matador Hernández con la playera del Tri en el Mundial 1998 (Getty Images)

¿Cómo empezó todo? El ex Cruz Azul y América lo reveló en una entrevista para Mediotiempo: "Lo mío empezó por parte de mi mujer que me sigue orillando a esto y me explota. Empezamos con una cuenta de ella, me invitó a formar parte y los comentarios fueron maravillosos, les engañaría si ya no me dedicara a esto. Cuando le gusta a la gente y los alegras, personas que no me vieron jugar disfrutan. Le gusta a la gente".

Por otra parte, Hernández analizó la importancia de las redes sociales hoy en día y se lamentó de que no existan en su época de futbolista. "Tal vez hubiera jugado en Italia o Brasil, o tal vez me hubieran castigado, todo juega a favor o en contra porque depende de cómo lo hagas", apuntó.

Por último, le mandó un mensaje a todos aquellos que reciben comentarios negativos en las redes: "Puedes ser un crack, pero hoy un mal comentario te puede echar para abajo y te encasillan de que no estás bien de la cabeza y yo les recomiendo que se deben empapar de qué es lo bueno dentro y fuera. Les diría que si quieren estar en esta profesión de mucha perseverancia, sean lo más profesionales y eso no implica sólo en la cancha, eso también implica cuidar tu imagen física y mental. Hoy hay tantas herramientas que no había en mi época".

