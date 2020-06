"Me han tratado peor que al asesino": Luisa Fernanda W habla de Legarda

Luisa Fernanda W en la actualidad es una de las influencer más populares de Colombia y últimamente ha sido tendencia debido a su relación con el cantante Pipe Bueno y al embarazo que ya completó varios meses.

Sin embargo, hay quienes todavía le siguen recordando su pasado y la relación que tuvo con Fabio Legarda, un artista joven que fue victima de una bala perdida en Medellín y perdió lamentablemente perdió la vida en este hecho.

En una reciente entrevista de Luisa Fernanda con Alejandra Azcárate, la influencer volvió a referirse a este hecho y señaló que las personas la han juzgado bastante peor que a quien asesinó a Legarda.

“El día que esto sucedió, para mí aceptar la noticia fue muy dura. Porque a mí me tocó ir a despedirme. Hice un trabajo de aceptación muy grande en ese momento […] Siento que fui muy genuina. Seguí mi vida normal. Fui genuina e ingenua. Me habría gustado que alguien me asesorara […] La gente cree que yo no lloré, que me fui supervestida al homenaje que le hicieron… Fueron mis amigos los que realmente me arreglaron”, comenzó diciendo Luisa, antes de reflexionar sobre cómo la juzgaron sus seguidores y detractores.

“Me convertí en la villana. A mí me han tratado más mal que a la misma persona que hizo el daño. Me fue peor. Me han tratado como si yo tuviera la culpa […] Ha sido un proceso muy difícil, porque no solamente es uno día a día superar eso, sino que todos los días de tu vida te estén recordando eso. Por eso también es que tomé la decisión de no leer comentarios, solo me enfoco en un tipo de comentarios”, dijo, para explicar lo duros e injustos que han sido muchos con ella, incluida la familia del fallecido artista urbano, pues hace poco volvió a tener un encontrón en redes con el papá de Legarda.

