Luis Fernanda W tendría siete semanas de embarazo

En medio de las noticias que suelen surgir por medio de las redes sociales, este viernes volvió a ser tendencia la influenciadora Luis Fernanda W, pero lejos de lo que se pueden imaginar esta noticia, sin confirmar, pocos la esperaban.

En un video publicado por la cuenta @EyeVallenatoo apareció una mujer, de la que aún se desconoce la identidad, afirmando que Luisa estaría embarazada.

“Yo no soy amiga de esa persona, sé que me va a odiar, no la conozco, pero tengo el chisme y yo creo que nadie más sabe, bueno muy poquitas personas. Entonces tengo que contarlo porque de eso viven esas personas ¿no? del chisme”, afirmó en la primera parte del video la mujer mencionada.

Con la intriga ya instalada soltó la bomba que nadie esperaba: “Señores: Luisa Fernanda W está embarazada y tiene siete semanas de embarazo ¿Imagínese de quién? Saquen las cuentas a ver de quien está embarazada ¡Dios mío! Yo no puedo creerlo, pero bueno cada quien toma las decisiones de su vida y esas cosas no se pueden ‘planear”.

A partir de ese momento los usuarios en las redes sociales empezaron hacer sus conclusiones. Se preguntaron la razón del por qué la actual novia del cantante Pipe Bueno decidió que no se haría nada en su cabello por unos meses.

Otros de los cabos sueltos que ataron en las redes sociales fue el video que sacó la pareja en el que ambos se intoxicaron. “Entonces la supuesta intoxicación son más bien los mareos y vómitos por el embarazo”, “Vengo del futuro y el bebé se va a llamar Fabio Andrés”, “Esa era la intoxicación”, escribieron algunos usuarios al conocer el rumor.

