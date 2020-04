Luisa Fernanda W fue bastante sincera: "Llevo un mes sin responder los mensajes de WhatsApp"

Querida por algunos y criticada por otros, la influencer Luis Fernanda W, le contó a sus seguidores una importante confesión en medio de esta cuarentena.

El embarazo parece ser que es uno de los motivos principales de su distanciamiento en el mundo digital y al parecer el cansancio ha sido evidente.

"Hoy ha sido uno de esos días que no me quiero parar de la cama. También quiero pedirle disculpas a muchos de mis amigos y de mis amigas porque de verdad, llevo como un mes que no respondo los mensajes en WhatsApp y no es porque no quiera responder", dijo.

La instagramer relató la sensación que tiene y la comparó con el cansancio que algunas personas sienten luego de hacer las compras de navidad.

Por el momento, Luisa Fernanda W se encuentra ansiosa por saber el sexo de su hijo y disfruta de sus días junto a Pipe Bueno.

Lee También