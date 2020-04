Luisa Fernanda W le responde a las personas que le preguntan por su relación con Pipe Bueno

Querida por algunos y detractada por otros, Luisa Fernanda W volvió a las redes sociales para responderle a los usuarios todos los detalles de su relación con el cantante Pipe Bueno.

La influencer no tuvo filtro y le respondió directamente a todos los seguidores, quienes le consultaban sobre el romance en el que vive actualmente.

La usuaria, Nicol_valeria_1502, le consultó sobre el pasado de su pareja a lo que la Youtuber decidió responderle con sinceridad. "No me importa. Ahí no lo conocía. Cada quien con su cada cual. Yo vivo en el presente, el futuro es incierto así que hay que estar "preparados" todo puede pasar. Siempre hay que disfrutar cada instante en este presente, el pasado, ya pasó, uno solo se trae al presente lo aprendido".

Otro usuario le consultó sobre el futuro de su hijo ante una eventual separación a lo que Luisa Fernanda le aclaró: "Si nos separamos pues que sea muy feliz igual. Conmigo o sin mi. La vida es de momentos de personas y de etapas. El tiempo de Dios es perfecto. Saludos", dijo.

Por ahora, la pareja se encuentra a la espera de conocerse el sexo de su hijo dentro de un hogar en el marco de la cuarentena obligatoria que se vive en nuestro país.

