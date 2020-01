En las redes sociales se ha generado una controversia con la 'instagramer' Luisa Fernanda W, después que se conociera que cobra entre 17 y 30 millones de pesos por una publicación que haga en su Instagram.

Muchas personas criticaron el valor tan alto que cobra la también cantante y ella no aguantó y decidió pronunciarse sobre la polémica que se generó.

Luisa envió un fuerte mensaje y hasta mandó a 'rascarse' a los que la critican: ''En estos 8 años de carrera lo que jamás me ha faltado es DISCIPLINA, Esa es una de las claves del éxito. Gústeles o no yo me la he guerreado mucho! Y amo disfrutar de mi trabajo. Y a los que les pique mi éxito PUES RÁSQUESE porque que más'', comentó la cantante desde su cuenta de Twitter.

Además, Fernanda saseguró que todo ha sido fruto del trabajao: ''Llevo 8 años en esto, fui la primera influencers en colombia que llegó a 1 millón de seguidores en Instagram en menos de un año, cuál ha sido la magia de seguir creciendo en redes ? Reinventando mis contenidos, también mostrando que soy un ser humano con VIRTUDES y defecto'', dijo Luisa.

El último mensaje que le dejó a sus críticos estuvo lleno de picante: ''Y por último a todos los perfectos que critican les pido unas clases de cómo ser igual a ustedes. Doy una muy buena remuneración'', finalizó Luisa.

