Luisa Fernanda W se puso en modo filosófico y atacó a todos sus detractores

Luisa Fernanda W se ha mantenido lejos de las redes sociales en los últimos meses. Los motivos son bastante notorios, ya que, se encuentra esperando la llegada de su primer hijo en una experiencia que la tiene muy contenta.

En últimas horas publicó un video diferente. Seguramente se toma con calma las críticas que ha tenido y quiso responderle con mucha amabilidad a todos sus detractores.

"Yo tengo una teoría y es que si tu crees que yo me creo la gran cosa, es porque tu me ves como la gran

cosa porque realmente yo no me creo nada", sostuvo.

La Instagramer señaló que desde niña ella lucho por todos sus sueños y que producto de este trabajo los resultados le permitieron escalar.

Luisa finalizó su intervención señalando que ha podido cumplir sus sueños gracias a Dios y remarcó que la vida es efímera y todos deben estar parados en la realidad.

Lee También