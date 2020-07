Luisito Comunica le respondió a Memo Ochoa y terminaron haciendo las paces

Le pasó al Kun Agüero jugando al GTA V, ¿por qué no podía ocurrirle a Guillermo Ochoa? El portero del América estaba realizando un stream con unos amigos y contó, a modo de cotorreo, una anécdota que lo vinculaba curiosamente con Luisito Comunica, el youtuber y viajero mexicano más conocido del mundo.

"Ya voy para un año que estoy viviendo acá. Estando fuera, todo el mundo me decía Luisito Comunica. Y yo diciendo '¿y este wey quién es'. Digo, no me chinguen, yo sí le meto al gym, yo sí como bien. Ni el bigotito. Luisito no le echa ni ganas a su pelo", lanzó Paco Memo mientras estaba concentrado en la televisión.

Lo cierto es que su frase llegó a los oídos de Luisillo, quien estaba pasando unos días en Guadalajara, y respondió asombrado: "Oigan, qué raro lo de Memo. No sé por qué opina así de mí. Ni nos conocemos. No sé si es su manera de bromear o si le choca que le digan mucho que nos parecemos.

Un abrazo @LuisitoComunica ! No dejes q te enganchen jaja �� todo fue en cotorreo en un stream nada serio ; por cierto buen trabajo con Juan pa en el documental y también muy bueno el de Chernóbil ������ — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) July 29, 2020

"De verdad está raro, ¿no? No sé si desquitó un mal día ahí o si tiene algo en contra de mí. No entiendo. Pero, Memo, yo te mando mis mejores vibras, que sigas teniendo mucho éxito carnal. Lo mejor de mí para tí", expresó el reconocido viajero, descomprimiendo la situación y respondiendo con mucha altura.

Ante esta contestación, Ochoa también bajó las revoluciones y terminó haciendo las paces con un mensaje en Twitter: "Un abrazo, Luisito Comunica. No dejes que te enganchen. Todo fue en cotorreo en un stream, nada serio. Por cierto, buen trabajo con Juan Pa en el documental y en Chernóbil".

