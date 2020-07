Luke Campbell comienza a calentar el ring al darle una simple advertencia a Ryan Garcia

En el día de ayer Ryan Garcia fue nombrado como uno de los rivales a disputar el Título Mundial Ligero Interino del CMB frente a Luke Campbell por lo que llegó la gran oportunidad para el joven boxeador. Sin embargo, el exretador mundialista comienza a calentar el ring con una simple y pequeña advertencia para el nacido en California.

Fue furor en las redes sociales la confirmación de la pelea entre él y británico luego del que el Consejo Mundial de Boxeo haya notificado a ambas parte. "Estoy emocionado de vencer a este muchacho; es un luchador prometedor con mucha publicidad detrás de él", expresó Campbell a The Mirror y señaló que él no pudo hacer lo que Garcia hizo a los 21 por físicamente no estaba preparado.

Campbell dijo estar motivado para enfrentar a Garcia. (Getty)

Por otro lado, el boxeador manejado por Eddie Hearn dijo que a sus 32 años se siente fresco y maduro como uno boxeador de 24 años. A su vez, habló del boxeador de Eddy Reynoso y explicó que es grande para la categoría, que tiene másno con duras y rápidas, pero no puede deicir mucho más ya que, según él, es difícil juzgar a alguien que no ha peleado con nadie.

"Creo que estoy un paso demasiado lejos para él. Nadie ha visto lo mejor de mí todavía y se acerca ese momento. Si alguien pensara que boxeé bien contra Lomachenko, y el 90 por ciento de las rondas fueron cercanas y competitivas, puedo pelear millas mejor que eso", agregó el británico.

Por último, el boxeador europeo se refirió al furor en las redes y expresó que hay mucha gente interesada en la pelea. "Me encantaría hacerlo a puerta cerrada, pero sería una lástima para los fanáticos, será una gran pelea para los fanáticos no estar allí", finalizó Luke Campbell quien agregó que no le molestaría ir a Estados Unidos, pero que sería bueno que Ryan Garcia viaje a Gran Bretaña porque allí están los mejores fanáticos del mundo.

Lee También