Luke Campbell dijo una verdad que incomoda a Ryan Garcia

Hay acuerdo entre las promotoras que manejan a Ryan Garcia y a Luke Campbell para que disputen el Título Mundial Interino Ligero del CMB por lo que se espera la confirmación de la fecha. De todas maneras, el británico lanzó una verdad incómoda al estadounidense y a su equipo.

El nacido en Hull, Gran Bretaña, ostenta un récord de 20 combates ganados, 16 por KO, y 3 derrotas. A pesar de que tiene experiencia el boxeador de 32 años en sus dos combates más importantes, frente a Jorge Linares y Vasyl Lomachenko, perdió por puntos.

Es por esto que Campbell se considera una gran prueba para el joven boxeador de Golden Boy Promotion, que todavía no tuvo un rival. "No ha tenido una prueba real, no es su culpa. Ha sido protegido por su equipo de promoción que lo ha construido hasta lo que es ahora, que es un nombre increíble. Pero ciertamente es un gran salto desde donde está", expresó a Sky Sports.

Campbell dijo que impactará cuando derrote a Ryan Garcia. (Getty)

Por otro lado, comparó los caminos realizados y dijo que él a sus 22 años no tenía nada, mientras que Garcia conduce autos de lujo y no sufre con su cuenta bancaria para llegar a un campamento. A pesar de esto, desatacó que su futuro rival tiene potencia y velocidad que es acompañado por una gran cantidad de fanáticos que lo siguen.

"Cuando lo derrote, lo que haré, causará un impacto. Entonces quiero el siguiente mejor. Quiero pelear contra el mejor", finalizó Luke Campbell.

