Luva de Pedreiro está “cansado de la fama” y no grabará más videos

Luva de Pedreiro, así es conocido popularmente a través de redes sociales, Iran Ferreira, Un joven del interior de Salvador de Bahía, bien en la jornada del martes 13 de septiembre sorprendió a todos sus seguidores, al anunciar que: “está cansado de la fama”.

Y además de ello indicó a través de una publicación en sus cuentas sociales que solo desea volver a casa y ser la misma persona que era antes, de ser el boom mediático y la celebridad digital que se volvió en el último tiempo. Tiene cuentas de redes sociales con millones de seguidores alrededor del mundo.

Lo cierto es que decidió eliminar todos los vídeos que tenía, haciendo sketch, compartiendo con figuras del fútbol internacional, e incluso con futbolistas de talla internacional, pero principalmente con los más representativos de su país. claramente esa situación alertó a todos sus seguidores.

Solo quedó un último video donde aparecía haciendo el mismo y en el que señaló: "¡Hablen, mi tropa! Chicos, no me hackearon. Borré los videos de todos modos, me detuve, chicos. Viviendo mi vida normal allí, en paz, así". precisamente este material audiovisual tuvo miles de comentarios.

No obstante, su grupo de trabajo encabezado por su manager, el ex deportista de fútbol de salón, Falcao, intentan convencerlo de que no se retire del mundo digital; más aún cuando todavía tiene contratos comerciales por cumplir, y también para El Mundial de Qatar 2022, el cual empezará el próximo 20 de noviembre.