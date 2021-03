Un adiós tempranero: Christian Martinoli anticipó cuándo se retirará de las narraciones

Cuando llega el fin de semana y los aficionados, sobre todo en este momento de pandemia, prenden su televisor para ver los partidos del futbol mexicano tienen varias opciones para escoger. TUDN, Fox Sports, ESPN son algunas de las cadenas más reconocidas para las narraciones de los encuentros, así como también Azteca Deportes, que viene dando clase con la dupla de Christian Martinoli y Luis García.

La pareja laboral del periodista nacido en Mar del Plata, Argentina, con sus relatos, y el exfutbolista con pasado en clubes importantes de la Liga MX y la Selección, con sus comentarios, atrapó a un grueso importante de fanáticos. Y hasta el propio Miguel Herrera, sin compartir las formas, admitió que son unos de los mejores del país en este momento.

¿Hasta cuándo seguirá este equipo de trabajo en la pantalla de TV Azteca? En una plática con Lorenza García, la hija del Doctor, el Deus dio detalles sobre el futuro de su carrera profesional. No solamente reveló el tiempo de relación laboral que le queda con la reconocida televisora, sino que también dio a entender cuándo llegará su retiro como narrador deportivo.

"Tengo contrato hasta el año 2026 con TV Azteca y si ellos así lo deciden me gustaría seguir ahí. No me veo trabajando en otro lado. En dado caso de que yo necesitara trabajar, en otra parte una vez que TV Azteca diga que ya no tengo chance de seguir ahí, pues buscaría. No sé si tenga muchas puertas abiertas, también eso es cierto. Mi boca ha sido floja durante mucho tiempo y no me arrepiento absolutamente de nada", comentó Christian Martinoli en la primera entrevista para LatinUS.

Refiriéndose a su retiro, el nacido en Argentina también fue claro: "No me veo hoy como mucha gente a la cual respeto muchísimo como José Ramón Fernández, el señor Raúl Orvañanos, Carlos Albert y el mismo Perro Bermúdez, que tienen 70 años o más y siguen trabajando en esto. Yo a esa edad no me veo trabajando en esto, a los 60 años ya es como mi límite. Lo he puesto así. Cuando termine mi contrato con Azteca tendré 51 años y buscaré un contrato por otros cuatro o cinco años más".

