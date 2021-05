MKS de host y el retorno de Replik: participantes y novedades de Combate Freestyle Argentina

Este año tendremos una nueva temporada de Combate Freestyle, competencia que se realizará en Argentina, México, Chile y Perú. Cada edición nacional contará con 2 jornadas, en donde saldrán 2 ganadores y se clasificarán al torneo Internacional donde los 8 clasificados buscarán pelear por la corona. A continuación, te traemos detalles de lo que será la competencia en Argentina.

A pesar de no tener fecha confirmada, el torneo ya genera mucho hype en los seguidores del rap improvisado por el peculiar formato que conlleva: Seven to punch. En el país albiceleste, tendremos 14 participantes que serán distribuidos en dos llaves para dar a conocer al nuevo campeón. Será transmitida por el canal de Youtube de Combate Freestyle y por el canal Space en la televisión.

MKS será el Host de Combate Freestyle Argentina (Instagram @CombateFreestyle)

El evento contará con la particularidad de tener a un host muy pedido por los fanáticos del freestyle: MKS. Marcos Mancilla, histórico competidor del Quinto Escalón y la FMS Argentina, será el encargado de llevar a cabo las batallas. Es imposible olvidar la última vez que tuvo este papel: fue en la Ego Fest Argentina, una de las mejores competencias nacionales de la historia.

Combate Freestyle Argentina no solamente da la nota por la elección del host, también hizo mucho ruido con los participantes. Replik ha sido el más resonante: la joya vuelve tras un año y medio de inactividad: se retiró de las batallas tras su decenso de la FMS Argentina 2019 y se centró mucho más en su música. Las ganas de competir le volvieron y decidió dar el sí para rapear en este interesante torneo.

Stuart, Klan, Cacha, Nacho, Wolf, MP, Roma, Sub, Naista, Larrix, Tink, Saga y Staner serán los otros 13 competidores. Los jurados serán Juancín, Tatu y Núcleo. El encargado de los platos, mientras tanto, DJ Stuart. La fecha y el lugar aún no se han dado a conocer.

