Maluma no pudo soportarlo y dejó un mensaje bastante directo en esta cuarentena

El confinamiento a causa del coronavirus tiene aburrido a más de uno. Maluma no es la excepción y en su Instagram personal publicó una fotografía que de inmediato fue viralizada.

"F#%€£ CORONAVIRUS I WANT TO GO BACK ON TOUR NOW / QUIERO VOLVER A LOS ESCENARIOS YA", fue el mensaje escrito en letra mayuscula, lo que indica un poco la ansiedad del paisa.

En poco tiempo, la fotografía se dio a conocer en las redes sociales y allí hubo algunos que estuvieron apoyandolos y otros totalmente en su contra.

Por ahora, el artista deberá conformarse con permanecer dentro de su hogar, ya que, en el territorio colombiano la medida del aislamiento preventivo aún se encuentra en vigencia.

