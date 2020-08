Maluma acabó los rumores y dijo qué es lo que pasa con Neymar

'Hawái' es una de las nuevas canciones que tiene Maluma en su álbum 'Papi Juancho' y promete ser una de las más escuchadas, mas con todo el problema que se armó en las redes sociales después de la clasificación del PSG a la final de la Champions League.

Debido a que la letra de la canción es bastante 'cortavenas', muchos de sus seguidores aseguraron que era dedicada a Natalia Barulich, su ex, quien ahora está saliendo con la estrella del PSG, Neymar, y era muy allegado a los dos cuando estaban juntos.

Con ese contexto, Ángel Di María subió una historia a su Instagram tras la clasificación del PSG a la final de la Champions y allí se ve como todos los jugadores, incluido Neymar, empezó a cantar 'Hawái' durante la extensa celebración de los futbolistas. Y a los pocos minutos Maluma cerró su cuenta de Instagram.

Todos los seguidores del artista creyeron que se el cantante cerró su cuenta por lo que le estaban diciendo, pero, este jueves en la noche, realizó un Instagram Live en el cual aclaró todo y fue de frente contra quienes le preguntaron por su relación con Neymar y su ex.

"Terminé mi última relación tranquilo, feliz, cada quien se fue por lo suyo, yo hice mi vida; me gustó la canción porque es algo con lo que muchos nos sentimos identificados. Si me hubiera pasado, se los hubiera dicho, así que no inventen, porque estoy bien y estoy tranquilo", dijo Maluma.

Y luego agregó: "¿Qué pasó con Neymar? Pregúntenle a él. Mentiras, no se dejen engañar de las redes, de los medios, que a veces inflan la noticia. Yo realmente no sé si están juntos, cada uno hace su vida. Yo solo tengo que agradécele a él y a todo el equipo de Paris Saint Germain por poner la canción y se la disfrutaron. Son un combo de cracks, y verlos cantando mis canciones, es motivo de orgullo".

