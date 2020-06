Maluma sí, los deportistas no: ¿por qué el cantante pudo salir del país?

Colombia continúa en la recta final del Aislaiento Preventivo Obligatorio hasta el próximo 15 de junio y mientras tanto se están abriendo más sectores de la economía para volver a la nueva normalidad que afrontará el país y el mundo.

Sin embargo, hay cosas que todavía están prohibidas como los vuelos nacionales y las entradas de internacionales, a menos que se traten de vuelos humanitarios en los cuales se están repatriando colombianos alrededor del mundo que están varados en otros países.

A pesar de esta restricción, en los últimos días se conocieron fotos de Maluma en Miami, luego de que toda la cuarentena estuvo en su casa en Medellín, lo cual causó indignación de muchas personas ya que le decían si 'tenía corona' para viajara libremente.

En redes sociales se empezó a comentar también que cómo un artista sí podía irse del país, pero los deportistas de alto rendimiento que requieren viajar para continuar con su trabajo físico no podían hacerlo.

Ante esto, la Cancillería aclaró que el cantante no salió en un vuelo comercial. De hecho, voló en su avión privado a Estados Unidos. Este tipo de vuelos no tiene restricción, según el decreto 439 del Ministerio de Transporte. Así, no habría problema con que el cantante saliera del país acogiéndose a la norma.

Lo que sí está totalmente restringido es el ingreso de vuelos al país, dado el peligro de ingreso de nuevos contagios que aumenten todavía más los casos de coronavirus en Colombia.

Lee También