¿Le robaron la pelea?: Broner aún sostiene que no perdió con Manny Pacquiao y explicó los motivos

El próximo sábado regresa al ring Adrien Broner frente al puertorriqueño Jovanie Santiago en Uncasville y combatirá a 12 rounds en peso welter. La vuelta de polémico boxeador se da luego de haber caído por paliza frente a Manny Pacquiao, pelea a la que considera que él no perdió en enero de 2019 en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada.

Hace más de dos años, el filipino se presentaba en una de las mecas del boxeo para darle una lección a el peleador de Floyd Mayweather Jr. Fue una paliza debido a que no le dio ninguna chance al estadounidense para que pueda contrarrestar todos sus ataques.

Es que, para esa noche en Las Vegas, el mejor Andrien Broner no estaba presente porque había dejado de existir luego que haya perdido frente al Marcos Maidana en 2013, combate en el que recibió un peor castigo que contra el Pacman. En otras palabras, fue un baile el que se comió el excampeón del mundo contra una de las leyendas del deporte de los puños.

Sin embargo, para The Problem sintió que ese combate no lo perdió porque apenas lo estaba tocando. “Simplemente él (Manny Pacquiao) trabajó más. Pero él no me estaba tocando con nada de esos golpes. Si vuelves a mirar la pelea sin sonido, dirás, ‘Wow, realmente (Pacquiao) no estaba conectando golpes’. La gente solo gritaba, pero si miras la pelea sin sonido, verás que no estaba conectando golpes”, comentó el estadounidense al podcast The Pug and Copp Boxing Show.

Y agregó: “Mierda, hablaba en serio (cuando decía que había ganado la pelea). No me importaba una mierda. Realmente sentí que no me estaba golpeando”.

Lee También