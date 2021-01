Se desilusionan los fanáticos: Golden Boy Promotion tiene malas noticias para Ryan Garcia sobre Pacquiao

La última semana, Ryan Garcia tuvo a todos los focos pendientes en él ya que el anunció que estaba cerca de un acuerdo con Manny Pacquiao para enfrentarse a fines de abril o principios de mayo. Sin embargo, en el día de hoy, el presidente de Golden Boy Promotion dijo que no hay una ninguna posibilidad de que se enfrenten el estadounidense con el filipino.

No hay dudas de que el pasado fin de semana el Campeón del Mundo Interino del CMB Ligero lanzó una bomba muy fuerte tras anunciar que estaba todo dado para enfrentar a una de las leyendas del boxeo. De esto se hizo eco el propio Pacquiao que dijo que si lo enfrentaba iba a ser como una exhibición y qué sería un gran maestro para el nacido en California.

A su vez, con el correr de los días, fue el abogado de Ryan Garcia, Guadalupe Valencia, que expresó que la pelea podría llegar a hacerse a fines de abril o principios de mayo. A pesar de esto, quien rompió el silencio fue Erick Gómez, presidente de Golden Boy Promotion, y dijo que no hay posibilidades de que enfrenten.

“No hay nada que hablar de eso, sí nos contactaron, pero resulta que no hay nada que hablar, esa pelea no se va a dar”, expresó el empresario a ESPN, quien aclaró que es gente nueva que entra en el boxeo que quiere meterse en los grandes negocios y no puede. Y agregó: “Es más factible la de Teófimo, es más factible y es una de las peleas que obviamente interesa a Ryan García, esa pelea puede ser una gran pelea”.

De esta manera, el sueño de Ryan Garcia no se concretará, pero queda bien parado para llevar adelante un pleito contra Teófimo López, Devin Haney o Gervonta Davis.

