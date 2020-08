Manny Pacquiao habló de la posibilidad de subir de categoría para tener un gran combate

El 2020 está pasando y el mundo del boxeo parece no podrá ver a la leyenda viviente en el ring, a Manny Pacquiao. Sin embargo, el filipino, que pretende pelear antes de que acabe el año, rechazó subir a arriba de las 147 por lo que rechaza en pensar en Gennady Golovkin.

Hace unos meses el técnico del senador de Filipinas, Fredie Roach, dijo que no sería extraño que el Pacman quiera seguir subiendo de categoría. Es más, agregó que no sería una rareza que pueda chocar contra GGG.

Sin embargo, en conversaciones con The Manila Times, Manny dejó claro que cuando subió más arriba de las 147 libras le costó mucho, por lo que no es su intención volver a esos pesos. Pero dejó claro que si es en welter no hay problema.

Manny Pacquiao descartó la pelea arriba de las 147 libras. (Getty)

Por otro lado, comentó que fue frente Antonio Margarito cuando subió pelear dijo que no le costó dar la categoría, pero que su rival era muy gran para pelear con él. Fue en ese momento que decidió no subir más.

"¿154? Hmmm Depende, supongo, pero no hay negociación", finalizó Manny Pacquiao al referirse a una posible Charla con el equipo de Gennady Golovkin.

