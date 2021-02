Polémica postura: La decisión de la AMB que perjudicó a Manny Pacquiao y a Andy Ruiz

El último fin de semana la Asociación Mundial de Boxeo tomo decisiones controversiales que dejan expuesto que lo hicieron más bien que para sacar un beneficio propio que por el bien del boxeo. Además, con sus acciones el organismo perjudicó a Andy Ruiz y a Manny Pacquiao.

La historia se remonta al viernes pasado cuando el organismo que preside Gilberto Mendoza Jr. decidió poner como campeones en recesos a Manuel Charr (no combate desde noviembre 2017) y al filipino (no pelea desde julio de 2019) debido a su inactividad. Sin embargo, la decisión no corre por un hecho deportivo sino por intereses económicos con diferentes promotoras.

Según lo informado desde el círculo de Charr a The Athletic, la AMB estaba al tanto que el peleador de los completos podía combatir con tan san solo la firma de Don King, quien tendría una disputa con el campeón. Sin embargo, el reconocido organismo se puso del lado del veterano promotor, lo sacó y se llevó una comisión de más de $151 mil dólares, mientras que si sancionaba el combate del nacido en Líbano se habría llevado $45 mil dólares correspondientes al 3% de la bolsa que se iba a llevar el campeón del mundo que era de un $1 millón 500 mil dólares. Es decir, una mano ayuda a la otra.

Por otro lado, lo llamativo no solo pasa por el hecho negocio que hace, sino que además no sancionó una pelea por ese cinturón para Andy Ruiz y Deontay Wilder, que son sexto y cuarto respectivamente del AMB y excampeones del mundo. Sin embargo, el organismo de Gilberto Mendoza si aprobó la consagración de Bryan, que no peleaba desde 2018, frente Bermane Stiverne, que no subía al ring desde 2019 y era 11º en la clasificación mundial.

Uno de los grandes personajes en la historia del boxeo está de vuelta ����https://t.co/V9HmcV641w — Bolavip México (@BolavipMex) February 3, 2021

La misma situación es la que vive Manny Pacquiao, que fue colocado como campeón en receso por su larga inactividad, la cual se debe a la pandemia causada por COVID-19. Desde el círculo del Senador de Filipinas le han señalado a The Athletic que desde el organismo no le enviaron ninguna notificación ante esta situación y que alguien presionó a la Asociación Mundial de Boxeo a quitarle el título y llevar adelante su propio negocio. De ser así, este sería Premier Boxing Champions ya que su boxeador, Yordenis Ugas, fue elevado a Super Campeón Mundial y podría enfrentar Errol Spence Jr., quien es buscado por Terence Crawford.

Lee También