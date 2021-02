Tras ser nombrado campeón en receso, advierten que Pacquiao tomará una decisión que afectará a la AMB

El último viernes la Asociación Mundial de Boxeo decidió nombrar a Manny Pacquiao como campeón receso debido a que tiene un tiempo inactivo. Tras la decisión, desde el círculo del senador de Filipinas se mostraron molestos y enviaron una advertencia respecto al dinero que invierte su promotora con el organismo.

Uno de los grandes exponentes en el deporte de los puños fue el filipino que logró grandes campeonatos en distintas categorías y enormes victorias como frente a Óscar de la Hoya. A su vez, es una Leyenda viva del boxeo porque es campeón del mundo a sus 42 años.

Sin embargo, en julio se cumplirá dos años de la última pelea de Pacquiao frente a Keith Thurman ya que en el 2020 la pandemia causada por el COVID-19 no lo dejó pelear, lo que llevó, el pasado viernes, a que la AMB lo pusiera como campeón en receso. “¿Para qué quitarle el cinturón al mejor peso welter de todos los tiempos? Un hombre que pagó una enorme cantidad de dinero a la AMB. Es una cosa realmente enfermiza y repugnante. Pero no nos importa. El cinturón no hace al senador. El senador hace el cinturón”, expresó Sean Gibbons, ejecutivo de MP Promotions (promotora del boxeador), a The Athletic.

Pacquiao no pelea desde que derrotó a Thurman en 2019. (Getty)

Por otro lado, empresario, que maneja está al tanto de las peleas del filipino, le comentó al mismo medio, de manera anónima, que la Asociación Mundial de Boxeo debe haber recibido presiones para que otra empresa lleve adelante un negocio. Por su parte, Gibbons se mostró molesto por la falta de comunicación al decir “¿Qué tal una maldita llamada o un maldito correo electrónico? Un jodido aviso de que estamos a punto de desnudarte si no haces algo. Eso es un movimiento cobarde”.

Por otro lado, desde el círculo cercano de Manny Pacquiao aseguraron que “sería un no" la respuesta de pagar una nueva sanción por un cetro mundial de segundo orden de la AMB. “Manny no tiene respuesta. No responde a las tonterías. Es su pérdida, no la suya”, concluyó Gibbons.

