Manny Robles dijo que todo dependerá de Andy Ruiz y no de Eddy Reynoso para que haya éxito

Andy Ruiz mostró la dos caras que tiene el boxeo cuando cayó por puntos frente a Anthony Joshua. Una es la noche de suerte que tuvo el 1 de junio y la otra es la del boxeador que pierde todo de la noche a la mañana. Hoy el Rocky mexicano espera comenzar a trabajar con Eddy Reysnoso y sobre esto se refirió Manny Robles.

El extécnico The Destroyer habló con el canal de YouTube de Matchroom Boxing y dijo que su expeleador realizó una buena elección sobre su nueva esquina, pero advirtió que los cambios no llegarán de parte del mejor técnico de 2019. "Me parece una buena elección para Andy, y es el momento de la verdad, depende del peleador, en este caso Andy”, expresó el mexicano.

El extécnico de Ruiz volvió a decir que se encontró con otro boxeador después de derrotar a Joshua.

Por otro lado, Robles volvió a reiterar que Ruiz tiene todo para volver a disputar un Título Mundo pero que las circunstancias de la pandemia la que lo dejan sin peleas. Además, comparó esta situación la que vivieron el 1 junio de 2019 cuando nadie creía que podía coronarse pero finalmente lo hicieron.

"Me encontré con una persona diferente, un peleador diferente", volvió a señalar el mexicano sobre lo que sucedió luego del primer combate con Anthony Joshua. Además, cabe recordar que fue el mimos Andy Ruiz que confesó que no se había tomado en serio la preparación y no recriminó de nada el desempeño de su exentrenador.

Por otro lado, no es la primera vez que Eddy Reynoso se queda con un boxeador de Manny Robles ya que actualmente tiene en su establo a Oscar Valdez quien se consagró Campeón del Mundo Pluma OMB con el entranador que reside en California.

