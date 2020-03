Manuel Lapuente opinó que Pep Guardiola hace cosas de Ignacio Trelles

Manuel Lapuente conoció a Ignacio Trelles, fallecido este miércoles a los 103 años, como muy pocos. Manolo fue dirigido por Nacho en Puebla y en la selección mexicana, donde nunca paró de aprender de su entrenador.

Palabra autorizada si las hay y con respecto a si el estilo de Trelles puede ser aplicado exitosamente en el futbol actual, Lapuente no dudó: “Hay muchos técnicos que no lo imitan porque no lo vieron, pero sí que hacen lo mismo, como (Pep) Guardiola que lo lleva a cabo”.

“(Pep) Puede estar enojado, pero no se le nota. Es un técnico educado, decente, y comunica al jugador lo que realmente quiere y dónde se está equivocando. El jugador son personas y adultos y no le gusta que lo regañen. Entonces, hay que tener calidad moral para aceptarlo. Y Trelles explicaba exactamente lo que quería”, contó Manolo, comparando a Guardiola con Trelles, en La Última Palabra.

Sobre el estilo que utilizaba el exentrenador, Lapuente opinó: “Atacaba cunado había que atacar, y defendía cuando había que defender. La defensa no era lo fundamental, sino la forma de defender. Nunca dejó de ser ofensivo y siempre jugaba con 4 o 5 delanteros. Casi siempre jugábamos con 4-3-3 y se quedaba con un jugador de contención nada más, el resto atacábamos”.

"HAY MUCHOS TÉCNICOS QUE HOY HACEN LO MISMO QUE HACÍA IGNACIO TRELLES, INCLUSO EL MISMO GUARDIOLA" #LUP Manuel Lapuente asegura que el estilo de don Nacho aún tendría una aplicación exitosa en el futbol actual pic.twitter.com/q8He2IIVqg — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 26, 2020

Justamente, el 4-3-3 es el sistema que lo llevó a Guardiola a ganar absolutamente todo lo jugado con el Barcelona. Algo implementado por Trelles varias décadas atrás.

Lee También