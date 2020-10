Por un rato, Maravilla Martínez anuncia que cuelga los guantes para cambiar de profesión

Sin ninguna duda Sergio Martínez es reconocido por las grandes batallas que ha dado arriba de un ring, especialmente desde que regresó al boxeo frente a Miguel Fandiño el pasado 21 de agosto. Sin embargo, en las últimas horas anunció que cuelga los guantes para volver a realizar una de sus grandes pasiones, el humor.

El argentino es recordado por haber llegado al combate contra Julio César Chávez Jr tras haber participado en reality de baile en su país. Es más, el propio Junior se burlaba en la previa que él haya sido parte del programa argentino.

Por otro lado, Maravilla, tras haber caido frente contra a Miguel Cotto en junio de 2014, decidió no alejarse del mundo de las bambalinas ya que volvió a su tierra a hacer Stand Up y a dar diferentes seminarios jóvenes boxeadores que se inician en el boxeo. Es por esto que no es casualidad que decida regresar a realizar un unipersonal, pero esta vez será un show vía streaming.

"Estamos jodidos en esta cuarentena, todos cayeron, algunos más otros menos, pero hay que seguir peleando, los espero el 14 de noviembre y vamos a ver cómo le encontramos la vuelta, no hay que perder la esperanza ni el sentido del humor", expresó Maravilla en Instagram en un video en el que invita a sus seguidores ver su transmisión online. Por otro lado, según lo informado por el diario Olé de Argentina, la idea es compartir anécdotas y consejos para ser mejores en los momentos complicados.

Cabe recordar que Sergio Martínez vuelve a subir al ring próximo 5 de diciembre cuando enfrente al finlandés Jussi Koivula en Torrevelga, España.

