Marcela Reyes le mandó indirecta a Yina Calderón y ella respondió con altura

Marcela Reyes, en la actualidad, es una de las DJ más famosas en Colombia debido a la influencia que ha tenido en su género de guaracha, el cual se ha impuesto ahora en la mayoría de rumbas del país.

Y como todos los famosos, en medio de la cuarentena, Marcela ha estado muy activa en las redes sociales y haciendo bastantes entrevistas en su Instagram Live y muchas publicaciones.

Pero en una de sus últimas imagenes vino acompañada de un mensaje que muchos aseguraron que era una indirecta para Yina Calderón, exprotagonista de novela.

"Las ideas Las pueden tratar de imitar, pero jamás podrán tener la mente de donde provienen. Como todo en la vida hay ORIGINAL y RMX", aseguró Reyes en su cuenta personal.

Muchos asimilaron este mensaje que era para Calderón ya que ella también ha incursionado en la guaracha, el género que impulsó la carrera de Marcela, y que ahora incursionó ella.

Lejos de cualquier polémica, Yina decidió contestar al mensaje y no hacer un escándalo por esto, como suele hacerlo. "Yo no trato de imitar a nadie, yo salí de Protagonistas hace 8 años.

"Primero fue lunes que martes, yo siempre he sido lo que soy, yo vivo mi día a día, los quiero mucho a todos, quiero a todo el mundo, el hecho de que toque guaracha no significa no pueda haber otras que toquen guaracha. Así me traten mal, yo lo amo", dijo Yina.

Lee También