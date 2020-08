Le ofrecieron 10 millones a Marcela Reyes para "dejarse cul%#@" y ella respondió

Marcela Reyes, en la actualidad, es una de las DJ más famosas en Colombia debido a la influencia que ha tenido en su género de guaracha, el cual se ha impuesto ahora en la mayoría de rumbas del país.

Y ahora más luego de que sacara una canción junto a Paola Jara llamada 'Sentimiento', que ahora es una de las más escuchadas en la emisoras nacionales y en la plataformas de reproducción de música.

El pasado domingo, la activó la herramienta de preguntas en sus historias en su cuenta de Instagram, donde se dispuso a resolver algunas dudas a sus seguidores sobre su vida personal y profesional.

Y en esta dinámica, persona dijo que tenía una obsesión con ella y que la quería conocer personalmente.“Marce déjate conocer por 10 millones, tengo una obsesión con vos. Quiero culiarte”, fue parte del mensaje que le dejó el usuario.

A lo cual ella, sin pelos en la lengua, le respondió: “Gordito ese valor me lo hago yo solita trabajando gracias a Dios. Por eso trabajo incansablemente todos los días así que no, eso no alcanza ni pa’ los jugos”, dijo entre risas.

