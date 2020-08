Marcos Maidana reveló secretos de su combate con Floyd Mayweather

Marcos Maidana fue uno de los grandes boxeadores que tuvo Sudamérica en los últimos 10 años. El argentino tuvo grandes batallas en toda su carrera y dos de ellas fueron frente a Floyd Mayweather, el mejor libra por libra del momento junto a Manny Pacquiao.

Son conocidas las anécdotas del peleador sudamericano entre las que se destaca haber comido un alfajor luego de la derrota frente a Monney. Sin embargo, en conversaciones con Infobae confesó que la pelea con el estadounidense podría no haberse hecho ya que él le había dicho a su círculo íntimo que frente a Adrien Bronner era su último combate.

“En esa segunda pelea estaba lesionado en la costilla izquierda y no le pude hacer más fuerza en la pelea por eso. Esto igual no indica nada, por ahí me ganaba igual”, explicó Chino sobre la segunda pelea con Mayweather tras haberse lesionado en un sparring con Mikey Garcia, hermano de su entonces entrenador, Robert Garcia.

Marcos Maidana dijo que combatió lesionado contra Mayweather. (Getty)

Por otro lado, el excampeón del mundo comentó que solo el equipo sabía de la lesión y que a los entrenamientos no dejaban entrar a nadie, por lo que solo estaban los boxeadores que practicaban con él. De todas maneras, el argentino cree que alguien le filtró la información a Monney ya que en el combate lo golpeó en esa zona.

“Al estar lesionado de una costilla fui preparado de otra manera. Mi estrategia fue buscar el golpe, uno bien justo, pero no salió porque si bien lo di a Mayweather lo salvó la campana", explicó Marcos Maidana sobre la segunda pelea con Floyd Mayweather.

