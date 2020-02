Sin ninguna duda, Mariana Pajón está en el olímpo de los deportistas colombianos en toda la historia, luego de ser doble medallista de oro olímpica al ganar en el BMX en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Sin embargo, los últimos días no han sido fáciles para la ciclista ya que sufrió una durísima lesión que la sacó de las competencias durante casi un año y apenas está regresando a las pistas, con gran dificultad.

Por ejemplo, en las últimas dos paradas de la Copa Mundo de BMX, a Mariana apenas le alcanzó para ganar la medalla de bronce, cuando en estas competencias no había quien le ganara. Pero tras su recuperación, Pajón ya está lista para poderse meter a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y retener su título.

Y en los últimos días, la bicicrosista participó en una entrevista en el canal RCN que le hizo Andrea Guerrero y allí contó varios detalles de su vida personal, que la llevaron a las lágrimas luego de que le consultaran por las críticas que le hacen.

La periodista le preguntó si alguna vez sintió el rigor de los prejuicios de la gente que no conoce la historia detrás de un deportista y ella dijo: “Las personas solo me conocen desde las medallas olímpicas, pero no saben el pasado, no saben qué hizo mi papá o qué hizo mi mamá. No saben que mi papá era un mecánico que creyó en él y la luchó, y que mi mamá cuidó niños para yo salir adelante. Mi abuela que se quedó en la calle con sus papás. Yo me puedo ganar miles de medallas, pero ver lo que hizo mi abuela es hermosos. Pero nadie sabe eso…”. y arrancó a llorar.

"La gente solo ve la medalla, pero hay muchas cosas atrás", conmovedor testimonio de Mariana Pajón, en exclusiva en la emisión de noticias de las 7:00 p.m. https://t.co/BXPS3y0hKi pic.twitter.com/3cSmCRVGXy — Noticias RCN (@NoticiasRCN) February 5, 2020

Luego afirmó: “Todo el mundo tiene que pasar muchas cosas. Yo le digo a la gente: no juzguen sin saber, no vean la historia desde un triunfo, sino la historia alrededor de todo. Para mí, lo más lindo es el proceso de alguien”.

