Marion Reimers se defiende de columnista que se burló de ella y la llamó 'feminazi'

Como en cada partido narrado a través de los micrófonos de Fox Sports, el nombre de Marion Reimers se volvió tendencia en redes sociales, siempre con comentarios divididos, entre quienes opinan de su trabajo, los que la ofenden y otros más que la defienden de los ataques.

Esta vez, el columnista de Récord, Joshúa Maya, fue parte de los dos primeros grupos, primero asegurando que no le gustaba la narración de la reconocida periodista y después llegando a los insultos en los que, incluso, se burló de los ideales feministas de Marions Reimers, un tema por demás innecesario en los comentarios por su desempeño en la cadena televisiva.

Todo comenzó cuando, después de solicitarle a Fox Sports a través de su cuenta de Twitter alternativas para la narración de de la Champions League, ya que en la transmisión de México estaba a cargo Marions Reimers, se dio cuenta de que la conductora lo bloqueó en dicha red social, lo cual fue exhibido de inmediato por Joshúa Maya en otro comentario, esta vez sí mencionando a la periodista, lo cual posteriormente terminó en discusión entre ambos.

Y es que en su respuesta, Marion Reimers expuso al colaborador de Récord, quien en su propio perfil de Twitter aclara que no es periodista, en una de sus publicaciones donde la llamó 'feminazi', como suelen llamar de manera despectiva a las feministas que luchan por los derechos de las mujeres.

"Ante insultos de esta naturaleza siempre hace falta. No únicamente mientes, porque esto SÍ es faltarle el respeto a una mujer, sino que además de macho eres ignorante. Un hombre de la comunidad judía usando esos términos es una vergüenza. Lástima por ti", le contestó la narradora.

Pero eso no fue todo, pues Maya insistió con las ofensas por las ideas feministas de Marion Reimers, pues incluso, tomó una foto de su cuenta de Instagram en la que Reimers sostiene un cartel que dice "El patriarcado va a caer", en una marcha de hace un par de años el 8 de marzo para burlarse del movimiento que defiende la comunicadora y millones de mujeres más en el mundo.

Marion Reimers hizo un llamado al medio deportivo

Sin necesidad de engancharse más con el columnista, Marion Reimers decidió compartir una reflexión acerca de comentarios de la naturaleza de Joshúa Maya dentro del propio medio deportivo y de quienes más allá de exponerlos, los alimentan o simplemente ignoran el problema.

"Sé que @record_mexico probablemente no haga nada al respecto, y en realidad no se trata de una publicación sino de todo el medio que no únicamente voltea a ver a otro lado, sino también alimenta. Los colegas con su silencio y su ceguera, la cobardía de no incomodar", inició la narradora.

