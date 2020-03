Martha Lucía Ramírez habló sobre cierre de fronteras y toque de queda y en redes la liquidaron

El coronavirus actualmente tiene bastante temerosos a los ciudadanos en los diferentes lugares en el planeta y en Colombia el incremento de casos confirmados hace pensar en que las medidas deben aumentarse.

En una entrevista brindada para Blu Radio, la vicepresidenta declaró sobre la negativa al cierre de fronteras y toque de queda en Colombia en cara al problema sanitario que aquejan diferentes países.

"Hay mucha gente apostándole a medidas extremas que no son necesarias, no es necesario ni cerrar todo el transporte aéreo ni cerrar todo el transporte terrestre dentro del país ni cerrar todo el país. Porque si cerráramos todo el país, entraríamos en una situación de crisis, que lo que tenemos que hacer es evitarla, no estarla invitando", ratificó en el medio radial.

Toque de queda es una medida extrema, no se puede paralizar el país: vicepresidenta → https://t.co/sZgr4U2rhl #VocesySonidos pic.twitter.com/JMduozZ79c — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 17, 2020

Inmediatamente, en las redes sociales varios usuarios no estuvieron de acuerdo con Ramírez y expresaron su opinión.

Oiga señora @mluciaramirez si la medida fue tomada por varios países en Europa por qué aquí no? Aquí la gente sale y entra como si nada. Y los vuelos que vienen desde España acá qué? También es exagerado controlar los vuelos que entran al país? Hay que cerrar el Dorado vieja!!! pic.twitter.com/gXnxDEZz3E — Jorge Pantera Mirand (@JorgePantera13) March 17, 2020

Marta Lucía Ramírez considera extremas algunas sugerencias de alcaldes y gobernadores para mitigar la propagación del coronavirus. Marta Lucía tiene 65 años. Marta Lucía es población de riesgo. Marta Lucía vive en Colombia con un sistema sanitario precario.



Adiós, Martuchis. — Jesús Ricardo (@Jesricardo07) March 17, 2020 No puedo con Marta Lucía Ramírez. No puedo. — María Camila (@arangorcamila) March 17, 2020 Alguien más está de acuerdo que la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez prefiere que siga entrando el virus a que cierren el aeropuerto el dorado? O es que entendí muy mal lo que dijo ����‍♀️ — ������������������ (@ValenRubio12) March 17, 2020

