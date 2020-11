Martín Arevalo y el día que lo insultaron en la calle por Lionel Messi

Martín Arevalo, periodista que cubrió muchos años a la Selección Argentina, siempre sufre el insulto de sus seguidores en las redes sociales. En una entrevista con Doble Mérito, el hombre de TyC Sports tocó este tema.

Contó cuándo fue la única vez que alguien le dijo algo en la calle. Sólo una vez en su vida le pasó. ¿Sobre qué tema le gritaron? Sobre Lionel Messi.

"En la calle, una sóla vez, una persona, en todos estos años, me dijo algo y me dijo algo de Messi, desubicado. Después toda la gente muy amable. Después, los reyes del teclado pueden decir lo que quieran porque no sabemos ni quién lo escribe. Me siento una persona respetada, querida", comentó Martín.

Sobre las redes sociales, explicó: "Twitter se convirtió en un lugar en donde mucha gente saca su bronca. Yo contestaba, alguno tengo ganas de explicarle que está diciendo algo que está afuera de lugar, pero al tipo que agrade opté por bloquearlo. Creo que uno no es papá de los demás, cada uno tiene su papá, tuvo o no tuvo una educación. A mi me enseñaron con valores y no ando insultando a la gente".

"Después de un tiempo me aparece gente que me dice 'che vos me bloqueaste hace dos años, perdoname, no te intenté ofender", explicó.

+ La entrevista de Martin Arevalo con Doble Mérito:

