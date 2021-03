Sol Pérez vendió su plato como que estaba riquísimo y la destrozaron: "Está todo crudo"

La segunda temporada de MasterChef Celebrity continúa su marcha y sigue dando que hablar con los platos que hacen los participantes y las devoluciones de los jurados.

En la emisión del último lunes, los conncursantes debieron demostrar todos sus conocimientos sobre comida china. Incluso, para meter más presión, se sumó un jurado especial de ese país, para que pueda dar las correcciones más precisas y puntillosas posibles.

Sol Pérez, una de las participantes más mediáticas del programa, se decidió por hacer un Chow Mien con pasta de habas, verduras y camarones. Mientras cocinaba su plato, aseguraba que estaba riquísimo, por lo que llegó a la mesa con toda la confianza.

Sin embargo, al jurado no le terminó de convencer su creación, y mucho menos a Germán Martitegui, que no se guardó nada en su devolución: "No me gustó. El morrón está crudo, y los fideos también. Me preocupa que no te des cuenta, porque los probaste".

Como era de esperarse, a la conductora no le gustó nada la opinión de los especialistas.

