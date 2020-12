Matera, Petti y Socino pidieron disculpas luego de sus vergonzosos tuits

El repudio hacia Los Pumas comenzó a surgir luego de que no le brindaran ningún homenaje a Diego Armando Maradona, fallecido pocas horas antes del partido entre el seleccionado argentino de rugby y los All Blacks de Nueva Zelanda.

Sucede que los argentinos quedaron todavía más expuestos ya que los oriundos de Oceanía sí le brindaron una hermosa despedida a quien es considerado por muchos como el mejor deportista de todos los tiempos. Y esto molestó mucho.

Posteriormente, Pablo Matera, capitán de Los Pumas, reconoció que se podría haber hecho algo más y pidió disculpas. Pero, paralelamente, salieron a la luz tuits suyos y de Guido Petti y Santiago Socino exponiendo comentarios racistas.

Esto generó un repudio todavía más grande en las redes sociales y en los medios de comunicación. Por ello, los tres rugbiers argentinos tuvieron que salir a pedir disculpas públicamente por intermedio de sus cuentas en distintas plataformas.

"Pasé momentos más duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quien me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. Perdón también a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo", escribió Matera.

"Como es de público conocimiento, se han difundido posteos que hice en Twitter en el año 2012. Quería decirles que estoy muy apenado y avergonzado por lo que alguna vez dije. Sin ánimos de justificarlo por los 8 años que pasaron, esos mensajes, que hoy repudio completamente, no representan en absoluto a la persona que soy hoy. Me equivoqué y quiero expresarles mis más sinceras disculpas", expresó Petti.

"Buenas noches. Estoy muy arrepentido y avergonzado de mis dichos que se viralizaron durante el día de hoy. Quiero pedir disculpas a quien puedo haber ofendido con lo que dije en ese momento, y lo repudio absolutamente. Nunca dimensioné lo que podía llegar a causar, y no busco tampoco justificarlo con la inmadurez con la que me manejé. Pido disculpas también a mi familia y a mi club, es la manera en la que nunca quisiera representarlos", manifestó Socino.

Lee También