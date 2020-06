Mauricio Sulaimán y su contradictorio apoyo a Mike Tyson

Éste año, el mundo del boxeo se volvió loco con la posible pelea exhibición entre Mike Tyson y Evander Holyfield luego de que ambos hayan dicho que habían regresado. Sin embargo, lo que aún sorprendió más fue que Iron Mike tiene pensado salir de su retiro para volver a ponerse los guantes y pelear contra los mejores de la actualidad. Son varias las voces que se ponen en contra, pero lo llamativo es que Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial del Boxeo, apoya su regreso.

"Nunca se sabe qué pasará. No voy a matar el sueño. Voy a apoyar mucho a Mike Tyson, él se lo merece. Si el sueño es pensar que volverá al ranking, diría sí, lo clasificaremos", expresó el madamás del organismo Verde y Oro. No obstante, su apoyo se contradice con la historia de su institución, la cual tiene casi como lema que la salud de los boxeadores está primero.

Sulaimán dispuesto a apoyar el regreso de Tyson. (Foto: Getty)

Por otro lado, con la idea de volver se encuentra Tyson que logró ser boxeador más joven en coronarse campeón del mundo de los pesos completos. Hoy, a sus 53 años, puede volver si una comisión atlética de los Estados Unidos le da una licencia para pelear luego de que los estudios le hayan dado bien. Sin embargo, a su edad y tras casi 15 años de inactividad, su regreso sería un riesgo para su salud por el gran castigo que podría recibir de un profesional activo. Ni hablar de uno de los tops.

“Bajar de 15 a 12 rounds, hacer el pesaje un día antes, ponerle cuatro cuerdas al ring en vez de tres, la certificación de los guantes de boxeo y muchísimas cosas que hemos hecho”, expresó Sulaimán éste año a Infobae al referirse de las críticas que recibe el CMB. Sin embargo, en el caso de Tyson, el presindente hace la vista gorda cuando se presenta un posible negocio millonario.

Tyson a sus 53 años quiere volver a combatir como profesional. (Foto: Getty)

La postura de apoyar al excampeón del mundo pone al dirigente del organismo entre las cuerdas porque la historia muestra a su padre, José Sulaimán, llevar adelante diferentes medidas, como las que mencionó, que tuvieron un antes y un después en la salud del boxeo.

Es más, fue él quien se opuso en 2017 cuando AIBA tomó la decisión de que las mujeres puedan combatir en el profesionalismo a 12 rounds de 3 minutos. "Es ciencia y no el sexismo, lo que nos exige que respetemos esta decisión", señaló en aquel comunicado al agregar que su organismo está asociado con diferentes centro de investigación para lograr estar a la vanguardia en el cuidado de la salud de los boxeadores.

"No voy a participar en algo que podría ser realmente mortal", dijo ayer Bob Arum a The Associated Press, mientras que Tyson Fury, Campeón Mundial del CMB, ya dijo que está de acuerdo que Mike Tyson pelee en con gente de su edad. "¿Qué pasa si regresa y muere en el ring? ¿Qué va a pasar", presguntó Dillian Whyte , campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo, a Talk Talk hace unos días, pero Mauricio Sualiamán mira para otro lado.

