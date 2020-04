"Me cuida a los niños": la épica troleada de Claudia a Gallese en TikTok

Pedro Gallese y Claudia Díaz se convirtieron en una pareja emblemática del fútbol peruano. El portero es una parte importante de la Blanquiroja y por eso, importa también lo que haga fuera de las canchas.

Dificil es olvidar cuando, en diciembre del año pasado, el entonces arquero de Alianza Lima salía de un hotel con otra mujer y la madre de sus hijos daba por terminada la relación en las redes sociales.

No pasó mucho tiempo para que la relación se restablezca. El guardameta emigró a Estados Unidos para jugar por el Orlando City.

Ahora, desde casa, se les ve juntos y suelen, sobre todo ella, compartir contenido en Instagram. Claudia Díaz, además, es una usuaria muy activa de TikTok.

En su última publicación incluso hasta parece burlarse de Gallese. "Para los que me han preguntado quién es él en mis videos (filma a Pedro). Él es que me cuida a los niños y me hace los mandados", dice entonces Claudia.

Así, la pareja se entretiene en esta cuarentena. A nosotros, igual, nos queda la duda si esto fue un simple bacilón y hay una venganza de por medio. Igual, fue muy gracioso ¡Buena Claudia!

Acá Claudia vengándose de Gallese pic.twitter.com/vqmInUY4pG — Un Pepruano (@Hacerfutbol) April 16, 2020

