“Me quedé sin trabajo, ocho meses sin nadar y perdí personas cercanas”: Salvador Badillo

Salvador Yered Badillo externa un prolongado ‘“uf” como preámbulo de su respuesta a la pregunta expresa de cómo lo ha tratado la pandemia. Acto seguido, sereno al hablar, con voz tranquila, comparte que no la ha pasado bien durante la emergencia sanitaria. De entrada, personas cercanas a él fallecieron víctimas del coronavirus.

A ese dolor se suma la frustración de haber perdido su empleo como ayudante de investigación en la UNAM, donde cursa la carrera de Química de Alimentos. “Cambiaron las reglas. Por un hueco jurídico en cuestión de contrataciones, no se hizo un trámite para mi continuidad y me quedé sin chamba”, detalla a Bolavip México.

Salvador toma aliento para proseguir porque la fatalidad del último año también le ha golpeado donde más le duele: entrenar. Forzosamente necesita de la alberca para prepararse rumbo al campeonato mundial de Tomsk, Rusia, evento en que buscará colarse al Top 10 y así clasificarse a los World Games de 2022 en Estados Unidos.

“Debido a las restricciones sanitarias llevo más de ocho meses sin poder entrar a una piscina. A cinco meses del campeonato mundial he tenido que simular esfuerzo en agua para no perder ritmo ni condición, pero no es lo mismo. Es desesperante”, comenta.

Más desesperante es cuando se informa de que los competidores de otros países, sus adversarios a superar en territorio ruso, actualmente se preparan en instalaciones y condiciones propicias para llegar al cien por ciento a Tomsk.

Frente a tanta adversidad, aproximándose al límite del desánimo y la resignación, Salvador se sincera acerca de la importancia que brinda a su salud mental en estos momentos, tanto en lo personal como en lo deportivo: “Tomo terapia psicológica. Me es importante estar bien en lo mental. He tenido días en que me dan ganas de salir corriendo, gritar. También me ha entrado temor de no llegar en forma a las competencias”.

Pero no todo es negro y gris en su panorama. Tiene un poderoso motivo para asumir las circunstancias en contra como motivación: saber que es capaz de llegar lo más lejos que se proponga.

“Al ser atleta que compite en una disciplina menospreciada, ignorada o desconocida porque se usa aletas y no es olímpica, he puesto en alto el nombre de México. ¡Y quiero seguir haciéndolo! Sé que puedo competir contra los rusos, surcoreanos, colombianos y ucranianos, que son los mejores”, dice.

Y es cierto, sus participaciones en Kazán 2013, donde quedó en el lugar 11, y en Belgrado 2018, ubicándose en el sitio 12. Con esos parámetros tiene noción de que puede superarlos.

En su lucha contra el reloj, blindándose en lo mental y con el apoyo incondicional de su mamá, Salvador obsequia una sonrisa a Bolavip México para compartir lo mejor que la pandemia le ha dado, es decir una gran lección en su camino al sueño de los World Games: “Me ha enseñado a ser más humano, a pensar en los demás. Justo lo que más requerimos ahorita, ser empáticos”.

