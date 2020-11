"Me sentí de la ching...", Hijo de Octagón reveló su estado de salud tras contagiarse de coronavirus

"Me estaba, casi casi, tumbando", reconoció el Hijo de Octagón, luchador, atleta de alto rendimiento, sano, de 28 años de edad, sin ninguna otra enfermedad y quien, a pesar de todos los cuidados, se contagió de coronavirus y sufrió algunos de los síntomas característicos de la enfermedad de Covid-19.

Ante la preocupación de sus seguidores, el heredero del 'Amo de los Ocho Ángulos' realizó un live a través de su cuenta de Instagram para dar a conocer su estado de salud tras haber dado positivo por coronavirus, lo cual lo debilitó y lo hizo sentir muy mal por los dolores intensos que tenía.

"Les cuento que salí positivo al Covid, la semana pasada sí me sentí de la fregada. [...] Toda la semana pasada me sentí de la ching..., me dolía muchísimo la cabeza, los ojos, me sentía súper débil, gracias a Dios que ahorita ya vamos de salida, estamos a escasos días, tal vez una semana o un poquito más para que pueda salir este bicho", platicó el Hijo de Octagón.

Es así que el gladiador decidió aislarse en su casa en Cuernavaca para no poner en riesgo a su familia y pasar ahí la recta final de su enfermedad, por la cual, reconoció, tuvo sobre todo dolores insoportables de cabeza, además de otros síntomas característicos de Covid-19, como pérdida de gusto y olfato.

"A mí me estaba, casi casi, tumbando, gracias a Dios me dieron síntomas leves, hay gente que sí la noquea y necesita hasta oxígeno, yo afortunadamente no lo necesité. [...] Aún no me sabe la comida, aún no huelo, ya no me duele nada, me siento un poquito débil nada más, la cabeza era la que más, es muy insoportable el dolor de la cabeza, sí está gacho", insistió el exparticipante del Exatlón.

¿Cómo se contagió de coronavirus el Hijo de Octagón?

En la misma charla con sus seguidores, el Hijo de Octagón reveló que fue uno de sus hermanos quien se contagió de coronavirus en el trabajo, a pesar de las precauciones que tomó, por lo que en un acercamiento se lo transmitió al luchador.

"Un familiar muy cercano a mí lo tenía, se lo pegaron en su trabajo, es una persona que se cuidaba muchísimo, y aun cuidándose tanto le dio y tanto así que me lo pegó a mí, esta persona es mi hermano", explicó.

Hijo de Octagón hace un llamado a reforzar medidas contra el coronavirus

En todo momento, el Hijo de Octagón le insistió a sus seguidores en no bajar la guardia ante la epidemia por coronavirus en México, tratando de que su desafortunada experiencia con el Covid-19, sirva como motivación para reforzar las medidas sanitarias de las que tanto han hecho énfasis las autoridades del país.

"Este mensaje es para decirles que de verdad se cuiden, que esto no es un juego, que tomen consciencia. Veo gente que se la pasa haciendo reuniones, fiestas y es muy irresponsable de su parte porque todavía no creen, hasta que algo les pasa", sentenció el Hijo de Octagón.

PARA LOS QUE ME ESTABAN PREGUNTANDO AQUI LES PLATICA MI HIJO Hijo de octagon real DIRECTO SU EXPERIENCIA CON COVID,CABE... Publicado por Octagón Real en Lunes, 16 de noviembre de 2020

