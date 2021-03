"Me tienen hasta la mad... que hablen de mi amiga": Erika Fernández estalla tras ser relacionada sexualmente con Marion Reimers

Las ofensas hacia la periodista Marion Reimers en redes sociales siguen haciendo eco, pues luego de la polémica que desató Joshúa Maya a través de Twitter, y que incluso le costó su puesto como colaborador en Récord, salió a dar la cara otra de las mujeres afectadas dentro de los cientos de comentarios que se generaron: Erika Fernández.

Y es que después de que el ahora excolumnista del diario Récord comenzara la serie de insultos hacia la narradora de Fox Sports, comenzó a circular una captura de pantalla, de un tuit que supuestamente publicó Maya, en la cual aseguraba que Marion se 'andaba cenando' a la colombiana, con una imagen en la que aparecía Erika en bikini.

Y aunque de inmediato Joshúa Maya salió a negar haber publicado dicho mensaje, la imagen llegó a manos de Erika Fernández, también conductora de Fox Sports, quien estalló por los constantes insultos hacia Marion Reimers, a quien consideró su amiga, y también contra ella, pues muchos internautas la siguen acosando por su manera de vestir.

ESTO ES FAKE TOTAL Y ABSOLUTO, jamás en la vida publiqué algo así. pic.twitter.com/mZHLTHZeEf — Joshúa Maya (@PlaysOfTheWeek) March 18, 2021

"¿Atraje miradas con mi bikini? Perdón la sorpresa no es esa, YO SIEMPRE ATRAIGO MIRADAS. Y me tienen hasta la madre que hablen de mi amiga y compañera Marion Reimers que tiene toda mi admiración y cariño, ella tiene su causa y yo la mía, pero cuantos de ustedes lucha por algo. Ogts", fue el primer comentario de Erika citando la imagen ya mencionada.

Posteriormente, aclaró que no le importaba si el comentario fue obra de Joshúa Maya o de alguien más, pues de igual manera era una falta de respeto contra ambas mujeres, y reiteró que a nadie le debería de importar lo que hagan tanto ella como la reconocida periodista con sus vidas.

"Sea Joshua o el que haya hecho esa publicación tan de quinta, cuál sería el pedo si me estuvieran cenando o no? Cuál es el pedo en que me mame estar en traje de baño? Cuál es el pedo en que ella y yo (para ustedes tan diferentes) nos respetemos y nos queramos? Coman mierda machistas", sentenció de manera contundente Erika Fernández.

Lee También