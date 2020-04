Desgarrador relato de un médico: "Vi a mi padre morir por una videollamada"

Miles de historias se han visto en el mundo debido a la pandemia del Coronavirus que agobia a todo el planeta. Unas tristes, unas menos, pero todos estamos en la misma sintonía de poder superar esto lo más rápido posible y que no haya ni un muerto más. La tragedia en Italia, España y ahor se une Estados Unidos es lamentable y las personas nos han enseñado el valor de lo básico: la familia, los pequeños detalles y quienes los pierden están pasando horas terribles.

En Colombia no ha sido la excepción, según el reporte de este viernes del Ministerio de Salud, ya fallecieron 25 personas, hay contagiadas 1267 y cada día el aumento es mayor por lo cual las medidas de aislamiento obligatorio preventivo se hacen más necesarias que nunca y no hay que bajar los brazos ni ceder, menos en este momento cuando el país está en la fase de mitigación del virus y todas las acciones preventivas serán la semilla para no tener una tragedia de magnitudes incalculadas.

Sin embargo, hay personas que ya están sufriendo a causa de la muerte de sus familiares y uno de esos 25 fallecidos es el padre de un médico colombiano que hoy está en España y es un intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital en Cataluña. Desde allí tuvo que seguir los síntomas de su papá y estar a la espera de que alguien hiciera algo por el señor que vivía en Popayán, pero lamentablemente no hubo nada que hacer y perdió la vida debido al Covid-19.

En entrevista con Vicky Dávila, en Semana, Josman Monclou contó su historia: “Sí, lastimosamente murió el día de ayer por lo que es una sospecha de COVID-19. Eso me rompe el alma porque yo, con todo mi conocimiento, no puede hacer nada por él. Ha muerto, yo viéndolo morir por una videollamada, sabiendo que se pudo hacer más y no se hizo. Yo le pedí ayuda a varios compañeros, y no recibí esa ayuda de compañeros. Me decían: ‘tranquilo, tranquilo,’".

Y agregó: "Cuando yo a personas que están así de mal les doy todo, y ese todo era lo que yo quería que le dieran. Son pacientes que necesitan tiempo”, comentó el doctor Monclou, con voz entrecortada". Finalmente dijo: “Eso fue lo que le faltó a mi papá, que alguien lo viera y se diera cuenta de la gravedad en la que estaba. Él asistió a dos centros médicos en Popayán”.

Lee También