Duque le puso freno a Claudia: se cayó medida de no pagar servicios públicos

La semana pasada, con gran expectativa, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que le pediría al Gobierno Nacional la ayuda para que los bogotanos no pagaran por un mes los servicios públicos de luz y agua.

Sin embargo, este jueves, se afirmó que esta medida ya no será posible para toda la ciudad, solo se aplicará para los estratos 1 y 2 y no se congelará el pago, si no que se pagará en a 36 meses.

El ministro de Vivienda, Jhonatan Malagón, anunció que habrá un alivio para quienes no puedan pagar el servicio de agua. Sin embargo, aclaró que no será gratuito, si no que se pagará en cuotas.

La idea es que las personas de los estratos 1 y 2 que no puedan pagar la factura cuenten con el servicio agua. Así pues, si ud paga $50.000 de recibo, las facturas de los siguientes tres años aumentarán $1388, sin ninguna penalidad.

Por acá más de uno me brinco por el tema de la suspensión del pago de servicios públicos... inicialmente @ClaudiaLopez había dicho que solo estratos 1 y 2. Ayer @IVAnDuque los diferió a 36 meses para todos... — Javier Barrera (@JavierBarreraA) March 26, 2020

La decisión se tomó debido a que según el Gobierno Nacional no hay plata para cubrir el pago de esos servicios, ni siquiera por un mes. Mientras, se espera que pronto se liquiden los préstamos a los bancos para que ellos tengan liquidez.

