Era una pareja diferente, salida del prototipo común pero que demostraba su amor en las redes sociales, sin embargo, luego de estar dos años y medio juntos Melina Ramírez y Mateo Carvajal terminaron su relación en diciembre del año pasado.

Casi dos meses después, los rumores de la farándula empezaron a indicar que la modelo tendría una nueva relación amorosa con el actor Juan Manuel Mendoza, pero Melina en un inició desmintió los rumores.

Hoy la historia es diferente porque la misma presentadora habló sin tapujos sobre el tema a pesar que muchos de sus seguidores la criticaron por el corto tiempo que pasó desde que terminó con Mateo.

“Mi relación se acabó mucho antes de que yo conociera a Juan Manuel Mendoza. Yo lo conocí en diciembre, él me coqueteaba en redes sociales. Una vez me dejó un comentario en una foto y yo ahí ni lo conocía, pero por supuesto no faltaron los seguidores que se armaron tremenda película por eso. Yo lo vi normal, no le puse malicia porque además tenemos muchos amigos en común de Cali, pero sí me llamó la atención que me hubiera escrito”, declaró Ramírez a la revista 'Aló'.

¿Ya son novios? Melina respondió que “con Juan Manuel he conocido a un ser humano maravilloso. No sé si vaya a ser mi novio más adelante, o no. Sin embargo, estoy feliz conociéndolo, es un hombre respetuoso, un caballero y también es un gran papá (…) Pido siempre a Dios que me ponga el que es y, si es él, pues Dios me lo hará saber”.

Respecto al interrogante del por qué no ha subido fotos junto al actor, la modelo fue clara en decir que luego de la experiencia con Mateo tomó la decisión de no exponer más a la opinión pública sus relaciones amorosas.

